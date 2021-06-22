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Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı - Son Dakika

Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı

22.06.2021 10:55

SBK Holding'in sahibi firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. ABD'nin talebinin ardından gözaltına alınan Korkmaz'ın adresinin, geçen günlerde Halk TV'deki bir programa telefon bağlantısı ile katılmasının ardından tespit edildiği ileri sürüldü.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı. ABD'nin talebi üzerine bir süredir yaşadığı Avusturya'da tutuklanan Korkmaz'ın, yakalanmasındaki detaylar da ortaya çıktı.

CANLI YAYIN BAĞLANTISI ADRESİNİ ELE VERDİ

Korkmaz'ın hangi ülkede bulunduğu da cep telefon numarası da ABD yetkililerince biliniyordu. Ancak tam yerinin tespit edilmesi, SBK'nın geçtiğimiz günlerde Halk TV'de yayınlanan bir programa iki kez telefon bağlantısı ile katılması sonrasında gerçekleşti. İddialara göre FBI bu şekilde belirledikten sonra elindeki bilgileri Avusturya İstihbarat'ına ulaştırdı ve yapılan operasyonda Baran Korkmaz, gözaltına alındı.

14 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz dün de Viyana'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yetkisizlik kararı verirken Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalacağı ve ardından Wels'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTİYOR

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi. Dülger "Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız. Müvekkilim Türkiye'de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek. Türkiye'nin de iade talebinde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bugün ya da yarın Türkiye'ye iade edilmeyi talep edeceğiz" dedi.

133 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlarından aranan ve geçen hafta gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para aklamakla suçlandığı, Washington'un, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesini sağlamaya çalışacağı kaydedildi. Açıklamada, Korkmaz hakkındaki ayrıca elektronik dolandırıcılık ve adli kovuşturmayı engelleme suçlamalarına yer verildi.

TOPLAMDA 225 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Suçlu bulunması halinde Korkmaz'ın yalnızca kara para aklama suçundan en fazla 20 yıl, 10 kez suçlandığı elektronik dolandırıcılıktan ise her birine 20'şer yıl hapis cezası verileceği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Korkmaz'ın adli kovuşturmayı engelleme suçundan 5 yıl ceza alacağı bilgisi paylaşıldı. Bu cezalarla birlikte Korkmaz hakkında istenen ceza toplamda 225 yıla çıkıyor.

Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı

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