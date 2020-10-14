Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda UVC Holding Graz'ı konuk edecek

Başkent ekibi, Avusturya'da oynanan ilk müsabakadan 3-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak maçı, Azerbaycan 'dan Zaur Hajiyev ile Rusya 'dan Alexander Tubylov hakem ikilisi yönetecek.

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