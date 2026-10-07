Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı

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Halkbank Ebru Sanatı’nı “Marifet” ile yaşatacak ‘Aile’ Temalı Yarışma İçin Başvurular Başladı
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Halkbank, geleneksel Türk Ebru Sanatı’nın yeni üretimlerle yaşatılması amacıyla kültür-sanat programı "Marifet"i hayata geçirdi. Programın ilk yılında “Aile” temalı ebru yarışması düzenlenecek. Başvuruları 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek olan yarışmada dereceye giren sanatçılar ödüllendirilecek

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Programımızı ‘Marifet iltifata tabidir.’ anlayışıyla hayata geçirdik. Sanatçılarımızın emeğini görünür kılmayı, yeni üretimleri teşvik etmeyi ve kültürel hafızamızı yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Halkbank, geleneksel sanatları yaşatma vizyonu doğrultusunda yeni ve kapsamlı bir kültür-sanat programı başlattı.

Banka, “Marifet” adlı programıyla Türk Ebru Sanatı’nın yeni üretimlerle teşvik edilmesine, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustalığın görünür kılınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Programda her yıl farklı bir tema ele alınacak. İlk yılın teması ise “Aile ve Nüfus On Yılı”ndan hareketle “Aile” olarak belirlendi. Bu kapsamda “Aile” teması altında bir ebru yarışması düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan yarışmada, alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesiyle ilk üçe giren sanatçılar ödüllendirilirken, bir isim de Seçici Kurul Özel Ödülü'nün sahibi olacak. Ayrıca dereceye giren eserler özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“Marifet İltifata Tabidir”

Halkbank Marifet Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Kültürümüzün en kıymetli hazinelerinden olan geleneksel sanatlarımız; sabır, birikim ve ustalığın eseridir. Ebru sanatını odağına alan programımızı 'Marifet iltifata tabidir.' anlayışıyla hayata geçirdik. Buradaki marifet, yalnızca yeteneği değil, bilgi ve birikimi de ifade ediyor. İltifat ise; bu emeğin görülmesi, değerinin bilinmesi ve takdir edilmesidir. Halkbank olarak Marifet ile ebru sanatçılarımızın emeğini görünür kılmayı, yeni üretimleri teşvik etmeyi ve kültürel hafızamızı yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.

Programın temelinde Ahilik kültürünün de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Recep Süleyman Özdil, “Köklerimizde yer alan Ahilik kültürünün taşıdığı değerlerden aldığımız ilhamla bu anlayışı, kültür-sanat dünyamızda sürdürülebilir kılmayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Halkbank olarak; kuruluşumuzdan bu yana esnafımızın, sanatkârımızın ve üreticimizin yanında olduk. Marifet Programı ile bir diğer hedefimiz de üreticimizle kurduğumuz güçlü bağı, kültür-sanat alanına taşıyarak ustalığın ve emeğin değerini yaşatmaya katkı sunmak." diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Özdil, yarışmanın ‘Aile’ temasına ilişkin ise “Bu yılki temamız olan 'Aile', ebrunun kendine özgü dünyası ile aile kavramı arasında kurulan güçlü bir bağdan besleniyor. Ebruda su üzerinde doğan her desen kâğıda aktarıldığında kalıcı bir iz bırakır. Tıpkı ailede kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin ortak bir mirasa dönüşmesi gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya ilişkin detaylara www.halkbank.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Başvuru koşulları ve takvim

Katılım Şartları: Yarışmaya son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçılar katılabiliyor. Herhangi bir diploma, kurum üyeliği ya da icazet şartı aranmaksızın, her katılımcı daha önce yayımlanmamış tek bir özgün eseriyle başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru Kanalı:www.halkbank.com.tr/tr/marifet-yarisma-basvuru-formu/

Başvuru Başlangıcı: 07 Ekim 2026

Son Başvuru Tarihi: 01 Aralık 2026, Saat:23.59

Sonuçların İlanı: Ocak – Şubat 2027 

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