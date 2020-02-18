Halkbank, Kazan deplasmanında - Son Dakika
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Halkbank, Kazan deplasmanında

7 saat önce

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıkacak olan Halkbank, Zenit Kazan ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank, Kazan deplasmanında, System.String[]

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıkacak olan Halkbank, Zenit Kazan ile karşı karşıya gelecek.


Halkbank, bu sezonki CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında Zenit Kazan'la deplasmanda puan mücadelesi verecek olan Başkent temsilcisi, rakibi ile yarın saat 19.00'da Saint Petersburg Kazan Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakanın hakemleri Vlastimil Kovar (Çek Cumhuriyeti) ve Salvis Kurtiss (Letonya) olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.


"Son maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"


Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan milli libero Volkan Döne, son maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Takımının islim üzerinde olduğunu ve iyi voleybol oynadığını dile getiren Döne, " Ankara'daki ilk karşılaşmada elimizden kaçırmıştık. Bu kez tam tersi olabilir. Bu sezon için söylüyorum, rakip yenilmeyecek bir takım değil. Biz de son dönemde iyi oynamaya başladık. Çıkıp elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. - ANKARA

Letonya, Zenit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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