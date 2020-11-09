Halkbank'tan ikinci el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika

Halkbank'tan ikinci el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi

09.11.2020 12:25
Halkbank'tan ikinci el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi, System.String[]

Halkbank, ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Halkbank, ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.

"İkinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirtti.

Dijital teknolojinin imkanlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ticari işlemlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinin ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz."

Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi

Halkbank Güvenli Ödeme Sistemi'nde satıcı ve alıcı, noterde tescil işlemlerini tamamlayana kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor.

Satıcı ve alıcılar, noter tescil işleminden önce iptal işlemini sistem üzerinden rahatça yapabildikleri gibi iptal durumlarında satış tutarı hesap sahiplerine iade ediliyor.

Bu kapsamda öncelikle, satıcı Güvenli Ödeme Sistemi'nde başvuru kaydını oluşturuyor. Daha sonra satıcı ve alıcıya işleme ilişkin referans numarası mesajla iletiliyor. Bunun akabinde alıcı kendi adına oluşturulan referans numarasıyla sisteme giriş yaparak mesajla iletilen Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı'na araç satış bedelini gönderiyor. Böylece hesabındaki ilgili miktar, araç bedeli olarak Halkbank güvencesine alınıyor.

Satıcı ve alıcının noterde aracın tescil işlemlerini tamamlamasının ardından alıcının Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı'na gönderdiği araç satış bedeli satıcının Halkbank'taki hesabına aktarılıyor.

Mehmet Hakan Atilla, Dolandırıcılık, Halkbank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halkbank'tan ikinci el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 12:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank'tan ikinci el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei