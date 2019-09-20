Halloween Ends Filmi

Maskeli katil Michael Myers ve Laurie Strode arasındaki savaş sona erdiği filmin yönetmen koltuğunda David Gordon Green oturuyor. Laurie Strode karakterine bir kez daha Jamie Lee Curtis hayat verdiği filmin kadrosunda ayrıca Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee Hassard gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: David Gordon Green

Senaryo: John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Chris Bernier, Paul Brad Logan

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee Hassard

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Halloween Ends

Yapımcı Firma: Blumhouse Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.10.2021



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