Halter: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, 18-27 Ekim tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki şampiyonaya 37 ülkeden 488 sporcu katılacak.

Türkiye'yi şampiyonada, genç kız ve erkeklerde 10'ar, 23 yaş altı kadın ve erkeklerde ise 4'er sporcu temsil edecek.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak isimler şöyle:

Genç kızlar:

45 kilo: Melisa Güneş ve Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav ve Nida Karasakal

59 kilo: Hatice Açıkgöz ve Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun

71 kilo: Aysel Özkan

76 kilo: Dilara Narin

Genç erkekler:

55 kilo: Hacı Osman Çabuk ve Muhammet Akkaya

61 kilo: Doğan Dönen ve Ramazan Kara

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Batuhan Yüksel

81 kilo: İsmet Samed Coşkun

89 kilo: Eşref Yakut

102 kilo: Cebrail Acar

+109 kilo: Yıldıray Kaplan

23 yaş altı kadınlar:

49 kilo: Gamze Karakol

55 kilo: Safiye Şıvgın

87 kilo: Tuğçe Boynueğri

+87 kilo: Melike Günal

23 yaş altı erkekler:

61 kilo: Berkan Yiğit ve Ferdi Hardal

67 kilo: İsa Güngör

81 kilo: Mehmet Yalçın