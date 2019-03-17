Son Dakika Haberleri: Haluk Şahin: "Avrupa Kupalarına Katılma Yolunda İlerliyoruz"

Haluk Şahin: "Avrupa Kupalarına Katılma Yolunda İlerliyoruz"

43 dakika önce

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Haluk Şahin:
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, milli araya moralli girdi. Aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkartan bordo-mavililer 4. sıradaki yerini korurken, kendisini takip eden rakipleriyle de arasındaki puan farkını açtı.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Halik Şahin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Öncelikle, Erzurumspor taraftarına teşekkür etmemiz gerekir. Maç öncesinde ve sonrasında alkışladılar. Bulundukları yerden daha iyi yerleri hak ediyorlar. Müsabakanın ilk yarısında bizden daha etkili oyun ortaya koydular. İyi futbol oynadılar. İkinci yarıda ise oyuna biz hakim olduk ve goller kaçırdık. Daha da farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa hasretini sonlandırmak istediklerini belirten Şahin, "Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Kısıtlı kadromuz olmasına rağmen 43 puan yaptık. Takımımıza güveniyoruz. Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Futbol, Trabzonspor, Haluk Şahin, Avrupa, Spor
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