Haluk Şahin: "Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya Gelecek Tekliflere Açığız"
1 saat önce
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya gelecek olan tekliflere açık olduklarını söyledi.
Trabzonspor Futbol
Şube Sorumlusu Haluk Şahin
, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan
ve Zeki Yavru
'ya gelecek olan tekliflere açık olduklarını söyledi.
Haluk Şahin, yönetim kurulu olarak karar aldıklarını belirterek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Futbolcularımız Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız" dedi.
Futbol artık büyük bir endüstri haline geldiğini belirten Şahin, "Elinizdekileri satabiliyor veya yeni oyuncular alabiliyorsunuz. Olcay Şahan'ın da Zeki Yavru'nun da kalitesini biliyoruz. Ancak futbol bir takım oyunu. Bazen aldığınız futbolcular bu oyuna uyum sağlayamayabiliyor. Belki bu futbolcularımız farklı farklı takımlarda Trabzonspor'da sergilediğinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır. Haliyle ara transfer döneminde bu futbolcularımız için gelecek her türlü teklifi değerlendirerek kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz" diye konuştu. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:02 Kaynak: İHA
Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya Gelecek Teklifler Değerlendirecek
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