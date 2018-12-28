Son Dakika Haberleri: Haluk Şahin: "Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya Gelecek Tekliflere Açığız"

Haluk Şahin: "Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya Gelecek Tekliflere Açığız"

1 saat önce

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya gelecek olan tekliflere açık olduklarını söyledi.

Haluk Şahin:
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya gelecek olan tekliflere açık olduklarını söyledi.

Haluk Şahin, yönetim kurulu olarak karar aldıklarını belirterek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Futbolcularımız Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek transfer tekliflerine açığız" dedi.

Futbol artık büyük bir endüstri haline geldiğini belirten Şahin, "Elinizdekileri satabiliyor veya yeni oyuncular alabiliyorsunuz. Olcay Şahan'ın da Zeki Yavru'nun da kalitesini biliyoruz. Ancak futbol bir takım oyunu. Bazen aldığınız futbolcular bu oyuna uyum sağlayamayabiliyor. Belki bu futbolcularımız farklı farklı takımlarda Trabzonspor'da sergilediğinden daha üst düzey performans ortaya koyacaktır. Haliyle ara transfer döneminde bu futbolcularımız için gelecek her türlü teklifi değerlendirerek kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:02 Kaynak: İHA

Futbol, Haluk Şahin, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Spor
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