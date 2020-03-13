Hamamönü Sokaklarında İstiklal Tiyatrosu - Son Dakika
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Hamamönü Sokaklarında İstiklal Tiyatrosu

6 saat önce

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Hamamönü'nde anıldı.

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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Hamamönü'nde anıldı. İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilişinin 99'uncu yılı anma töreni, Hamamönü'nde bulunan Taceddin Dergahı'nda gerçekleştirildi.


İstiklal Marşı 99 yaşında İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilmesinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Altındağ'da gerçekleştirildi. Altındağ Belediyesi Gençlik merkezlerine üye çocuklar, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alış hikayesini anlatan tiyatro oyunu sahneledi. Ersoy'un milli mücadele dönemindeki zorlu yıllarını, İstiklal Marşı'nı kaleme alış hikayesini ve vatan sevgisini anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu başarıyla sergileyen gençler, tüm izleyenleri duygulandırdı.


Başrolde Altındağlı gençler


Törene Altındağlı gençler damga vurdu. Milli Mücadele'nin önemli simgelerinden, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u tüm gençlerin anlamasını sağlamak ve doğru bir biçimde gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Milli bir şuurla, Akif'in izinde yürüyen çocuklarımızı kutluyorum. Sergiledikleri oyun çok başarılı ve çok duygulu Hepsinin eline, emeğine sağlık" dedi. Başkan Balcı "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşımız daha nice yıllar özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü olarak yaşasın inşallah" ifadelerini kullandı.


"Altındağ İstiklal Marşımızın evidir"


İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından Altındağ'da yazıldığına dikkati çeken Başkan Balcı "Bir anlamda Altındağ, İstiklal Marşımızın evidir. Büyük şair İstiklal Marşımızı Taceddin Dergahı'nda bulunan evinde kaleme almıştır. Bu yüzden Altındağ, milli mücadelemizin olduğu gibi, Ankara'nın da kalbidir" dedi. - ANKARA

Mehmet Akif Ersoy, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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