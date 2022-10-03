Hamas Cezayir'in Filistin'de uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu karşılıyor - Son Dakika
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Hamas Cezayir'in Filistin'de uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu karşılıyor

03.10.2022 23:52
Hamas Cezayir'in Filistin'de uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu karşılıyor

Hamas, Cezayir'in Filistin'de ulusal uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu değerlendirdiğini açıkladı.

Hamas, Cezayir'in Filistin'de ulusal uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu değerlendirdiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de ulusal birliğin sağlanması için Cezayir'in gösterdiği çabayı takdir ettiklerini söyledi.

"Hamas, Cezayir'in Filistin'de ulusal uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu bir şekilde ve ciddiyetle ele alıyor." diyen Kasım, Hamas'ın Cezayir'e gerçek ulusal birliğe ulaşılması ve tüm taraflar için kapsayıcı bir formül üzerinde fikir birliğine varılması için bir vizyon sunduğunu kaydetti.

Filistinli gruplardan ikisi daha Cezayir'den davet aldı

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de Cezayir'den Filistin uzlaşı diyaloglarına katılım için davet aldıklarını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davut Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in Filistin'de uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şihab, İslami Cihad Hareketinin Cezayir'den uzlaşı diyaloğuna katılmak için davet aldığını belirtti.

FHKC yöneticilerinden Mahir Mezher de yaptığı yazılı açıklamada, FHKC'nin de Cezayir'den 10 Ekim'de kapsamlı Filistin ulusal diyaloğuna katılmak için davet aldığını kaydetti.

Cezayir diyaloğu

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hamas İslami ve Arap İlişkiler Bürosu Başkanı Halil Hayye, Hamas Siyasi Büro üyeleri Mahir Salah ve Hişam Bedran ile Hamas'ın Cezayir Temsilcisi Muhammed Osman'ın yer aldığı heyet 18 Eylül'de Cezayir'i ziyaret etmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğinde bir heyet, Cezayir yönetiminin davetiyle 19 Eylül'de Cezayir'e gitmişti.

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Fayiz Ebu Ayta, Cezayir'in ekim ayının ilk haftasında Filistinli grupların genişletilmiş toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Cezayir'in Filistin'de uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalarını olumlu karşılıyor - Son Dakika

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