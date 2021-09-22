Hamas: Filistinli tarafların uzlaşacağı takvime göre düzenlenecek seçimlere hazırız - Son Dakika

Hamas, tüm Filistinli tarafların üzerinde anlaşmaya varacağı takvime göre düzenlenecek seçimlere hazır olduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin hükümetinin yerel seçimlerin ilk aşamasının bu yıl bitmeden yapılacağını açıklamasıyla ilgili Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın kapsamlı seçimlerin aynı anda yapılması veya tüm Filistinli tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı belirli bir takvime göre düzenlenmesi için hazır olduğunu söyleyen Kasım, kapsamlı seçimlerin, ulusal ve yasama konseyleri, devlet başkanlığı, yerel ve sendika konseyleri ve öğrenci birlikleri seçimlerini kapsadığına işaret etti.

Kasım, Filistin yönetiminin köy seçimlerinin ayrı yapılacağı yönündeki açıklamasını eleştirerek bunun ulusal ve halk durumunu hafife almak, süreci çarpıtmak olacağını Hamas'ın bu yanlışın bir parçası olmayacağını vurguladı.

Filistin Yerel Yönetimler Bakanı Mecdi es-Salih, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, ertelenen yerel seçimlerin yapılması için tarih belirleneceğini ve seçimlerin ilk aşamasının bu yıl bitmeden yapılacağını söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Abbas daha sonra İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.