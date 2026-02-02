Hamas, Gazze Yönetimi'ni Ulusal Komite'ye Devrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas, Gazze Yönetimi'ni Ulusal Komite'ye Devrediyor

02.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze Şeridi yönetimini bağımsız Ulusal Komite'ye devretmek için gerekli düzenlemeleri tamamladı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze Şeridi'nin idaresindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Kasım, "Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız Ulusal Komite'ye devredilmesi için yönetim ve idari kurumlara ait gerekli tüm işlemler ve düzenlemeler tamamlandı." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü ayrıca "Komite, Gazze Şeridi topraklarına girer girmez, tüm alanlardaki devralma işlemleri şeffaf ve kapsamlı şekilde başlayacak." dedi.

Devretme sürecini denetleyen üst bir komite bulunduğuna işaret eden Kasım, bu komitenin Filistinli gruplardan, aşiret temsilcilerinden, sivil toplum kurumları yöneticilerinden ve uluslararası kuruluşlara bağlı kişilerden oluştuğunu aktardı.

Kasım, yönetimi devretme sürecinin şeffaf, noksansız ve seviyeli olacağını vurguladı.

Tüm taraflara Ulusal Komite'nin işlerini kolaylaştırma çağrısında bulunan Kasım, böylece soykırımdan sonra Gazze Şeridi'nin iki yıl içinde toparlanması sürecinin başlayabileceğini belirtti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal isimden oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze Yönetimi'ni Ulusal Komite'ye Devrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:17:46. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas, Gazze Yönetimi'ni Ulusal Komite'ye Devrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.