Hamas'tan "büyük bir siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı'na tepki - Son Dakika
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Hamas'tan "büyük bir siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı'na tepki

04.10.2022 22:36
Hamas'tan "büyük bir siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı'na tepki

Hamas, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı.

Hamas, " İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın bu sözleriyle "siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre önce yayınlanan Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren başlayan Filistin mücadelesi karşısında İngiltere'nin işlediği suçları sürdürmesi anlamına geliyor." dedi.

Hamas yöneticisi Ebu Zuhri ayrıca masum çocukları öldürmek için kılıf uyduran bu kişilerin, insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde,"Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmiş, bunun üzerine Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye İngiltere'nin bu niyetinden "endişeli" olduğunu kaydetmişti.

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İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim
Kaynak: AA

Liz Truss, England, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan 'büyük bir siyonist' olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı'na tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas'tan "büyük bir siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı'na tepki - Son Dakika
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