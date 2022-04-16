Hamas, İsrail'n Mescid-i Aksa'ya saldırılarını durdurması için siyasi temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
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Hamas, İsrail'n Mescid-i Aksa'ya saldırılarını durdurması için siyasi temaslarını sürdürüyor

16.04.2022 16:58
Hamas, İsrail'n Mescid-i Aksa'ya saldırılarını durdurması için siyasi temaslarını sürdürüyor

Hamas, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için siyasi temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hamas, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için siyasi temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Esirler Dosyası Sorumlusu Zahir Cebbarin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile uzlaşı olmadığını ve bu konuda sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için siyasi temasları sürdürdüklerini kaydeden Cebbarin, Batı Şeria'daki Filistinlileri Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve itikafa çağırdı.

Cebbarin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in engelleri, bizi Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı onun sürekli terörizminden ve (Yahudi) yerleşimcilerin aşırıcılığından korumaktan alıkoyamayacak. Halk ve direniş her yerde ve meydanda Kudüs'ü savunmak için teyakkuzda olacak."

Filistinli aktivistler, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları paylaşımlarda Mescid-i Aksa'ya baskın konusunda İsrail ile uzlaşıya varıldığını ileri sürmüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile telefonda Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri görüşmüştü.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Filistin, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'n Mescid-i Aksa'ya saldırılarını durdurması için siyasi temaslarını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'n Mescid-i Aksa'ya saldırılarını durdurması için siyasi temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
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