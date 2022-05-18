Hamas: İsrail, suikast politikasına geri dönerse sonuçları büyük olur

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistinli grupların yöneticilerine yönelik suikast politikasını yeniden uygulamaya koymasının sonuçları konusunda uyardı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı, bazı ülke liderlerine mesaj gönderdi.

Mesajında "İşgal yönetiminin, Hamas yöneticilerine suikast planları hakkında gerginliği tırmandıran açıklamalarını bizimle birlikte takip ediyorsunuzdur." ifadesini kullanan Heniyye, herhangi bir suikasta verilecek karşılığın, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük olacağını belirtti.

Bu ülkelerden söz konusu mesajını İsrail'e iletmelerini isteyen Hamas lideri, aynı mesajın, İsrail'in bölgedeki politikasına karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için, Arap ve İslam ülkelerindeki yetkililere ve uluslararası topluma da iletileceğini kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın, İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, "İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar ve Hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'a suikast düzenlenmesini hala bir seçenek olarak görüyor. Ancak bunun tepkilere yol açacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadeleri kullanılmıştı.