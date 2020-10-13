Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek - Son Dakika

Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek

13.10.2020 05:13
Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek, System.String[]

Hamas, "Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." açıklamasında bulundu.

Hamas, "Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." açıklamasında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Eshel Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklulara karşı hapishane idaresince insanlık suçu işlendiği bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci, bunun bedelini ödeyecektir. Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." ifadelerine yer verildi.

İsrail özel birliğinden hapishaneye baskın

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Filistinli mahkumların bulunduğu Eshel Hapishanesine baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığını söyledi.

Hapishaneye silahlarla baskın düzenlemenin mahkumların hayatları için gerçek bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu belirten Fahuri, Metzada birliğinin mahkumlara acımasızca saldırmasının ardından cezaevinde gerilimin had safaya çıktığını ifade etti.

Fahuri, "Hapishanedeki hasta ve yaşlı insanlara aldırış etmeden mahkumların odalarına acımasızca saldırı, kabul edilecek bir durum değildir. Bu adım, hapishanelerde bir patlamaya neden olabilir." dedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Hapishane, Cezaevi, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak         
17:28
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 05:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei