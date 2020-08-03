Hamas: "Kudüs'te sanayi bölgesi kurulması kararı uluslararası kararlara aykırı" - Son Dakika

Hamas Hareketi, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin kararı onaylamasının, uluslararası kararlara aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Kudüs'te sanayi bölgesi kurulması kararını onaylaması, uluslararası kararlar, uluslararası insancıl hukuk ve Yahudi yerleşim birimlerinin gayrimeşru olduğunu kabul eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarıyla açıkça çelişmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in aldığı son kararın, caydırıcı yaptırımlar olmadığı sürece uluslararası kanun ve kuralları önemsemediğini gösterdiğini belirten Berhum, şöyle devam etti:

"ABD tarafından desteklenen bu Siyonist politika, Filistin halkı ve onun haklı davası için büyük tehlike oluşturuyor. Bu durum, bütün Filistinlileri büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor."

Berhum, Filistinlileri, karşılaşılan tehlikenin boyutuna uygun bir şekilde İsrail'le mücadele etmeye çağırdı. Berhum ayrıca, İsrail'i caydıracak daha fazla karar alınması için uluslararası ve diplomatik çalışmaların artırılmasını istedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) önceki gün, Kudüs'teki İsrail Belediyesinin kentte bir sanayi bölgesi kurulması planına onay verdiğini duyurmuştu.

Haberde, çeşitli ticari, sanayi ve mesleki ticarethanelerin olacağı bölgenin 90 dönümlük bir araziye kurulacağı belirtilmişti.