Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor

6 saat önce

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü, yüzlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşle kutlandı.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü, yüzlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşle kutlandı.

Gazze'nin batısında düzenlenen yürüyüşe katılan göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak, "direnişi" destekleyen sloganlar attı.

Hareketin yöneticilerinden Usame el-Muzeyni, kutlamada yaptığı konuşmada, Gazze ablukasını kırmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Düşman, abluka kaldırılmazsa yeni denklemler uygulamakta tereddüt etmeyeceğimizi bilmeli." dedi.

Muzeyni, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çaba sarf etmeye de kararlı olduklarının altını çizdi.

Ülkede yapılacak genel seçimlere de değinen Muzeyni, hazırlık komitesinin tamamlandığını ve Hamas'ın ülke için seçimlere ilişkin uzlaşı konusunda birçok taviz verdiğini dile getirdi.

Muzeyni ayrıca, Arap ve İslam coğrafyasını Mescid-i Aksa'ya karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor

Filistin, Gazze, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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