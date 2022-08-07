Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür devam eden saldırıları ile Mescid-i Aksa 'ya düzenlenen baskınlar ele alındı.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Rusya, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü - Son Dakika

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