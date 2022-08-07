Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü - Son Dakika
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Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü

07.08.2022 19:32
Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını görüştüğü bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ile Bogdanov'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür devam eden saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ele alındı.

Açıklamada, "Hamas lideri Heniyye'nin Bogdanov'a İsrail'in Filistin vatandaşlarına karşı işlediği suçlar, suikastlar ve öldürdüğü çocuklar hakkında bilgi verdiği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 275'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüştü - Son Dakika
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