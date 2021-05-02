Hamas'tan İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı "direniş" çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı "direniş" çağrısı

02.05.2021 14:57
Hamas'tan İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı

Hamas, Filistinli gruplara ve oluşumlara, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı direnişçi bir eylem stratejisi belirleme çağrısında bulundu.

Hamas, Filistinli gruplara ve oluşumlara, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı direnişçi bir eylem stratejisi belirleme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin direnişinin güçlendirilmesi ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in bölgedeki bazı evleri yıkma planı ile kenti Yahudileştirme çalışmalarını, "tehlikeli, ırkçı ve düşmanca bir eylem" olarak nitelendiren Berhum, "İsrail, Filistin kimliğini ve varlığını hedef alan Kudüs'le ilgili işgal kayıtlarına yeni bir suç daha ekliyor." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'i Kudüs ve Şeyh Cerrah sakinlerine karşı herhangi bir suç işlememesi konusunda uyararak, bu ırkçı siyasetin ve prokovatif eylemlerin sorumluluğunun yine İsrail'e ait olduğunu kaydetti.

Batı Şeria ve Kudüs sakinlerine, İsrail'in Şeyh Cerrah'taki bu ırkçı planını engellemek için direnmeleri çağrısında bulunan Berhum, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da Kudüs'teki Filistinlerin korunması ve direnişlerinin güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

- Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı 'direniş' çağrısı - Son Dakika


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