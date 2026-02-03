Hamas'tan Küresel Öfke Yürüyüşleri Çağrısı - Son Dakika
Hamas'tan Küresel Öfke Yürüyüşleri Çağrısı

03.02.2026 17:23
Hamas, İsrail'e karşı haftalık küresel öfke yürüyüşleri düzenlenmesini istedi.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırıma karşı tüm dünyaya "haftalık küresel öfke yürüyüşleri" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı acımasız saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Sivillerin ve yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırları ve binaları hedef alan İsrail saldırılarının insani acıları derinleştirdiği ve ateşkesin sistematik biçimde ihlal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm dünyaya "haftalık küresel öfke yürüyüşleri" düzenlenmesi çağrısı yapılarak, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başkentlerde ve büyük meydanlarda Filistin halkıyla dayanışma amacıyla küresel bir hareketlilik başlatılması istendi.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin İsrail'in işgali, saldırıları ve soykırımına karşı küresel vicdanın sesi olması, söz konusu eylemlerin saldırılarını durdurması ve ateşkese bağlı kalması için Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 570 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

18:23
Hamas'tan Küresel Öfke Yürüyüşleri Çağrısı
