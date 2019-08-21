Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı
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Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler Gösteride konuşma yapılması Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler

Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler

Gösteride konuşma yapılması

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj

Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi.

Filistin, Hamas, Gazze, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:13 Kaynak: AA
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