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Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi - Son Dakika

Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

22.06.2021 14:05

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu belirtti. Subaşı, düğünü ertelediklerini ve hamileliğinin tadını çıkaracağını kaydederken, paylaşımı ise kısa bir süre sonra sildi.

Bir süredir hamile olduğu konuşulan ve bu iddiaları reddeden Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaştı.

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM"

"Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim." diyen Şeyma Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı! Paylaşımı kısa bir süre sonra sildi

"EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

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Son Dakika Magazin Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi - Son Dakika Magazin


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