Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı - Son Dakika

Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı

7 saat önce

Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in katılımıyla Yapılı Köyü İlkokulunda ana sınıfı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı, System.String[]

Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in katılımıyla Yapılı Köyü İlkokulunda ana sınıfı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin eğitim görmesine elverişli olmayan anasınıfı onarılarak, öğrencilerin daha rahat eğitim görebileceği ferah ve temiz bir sınıf haline getirildi.


Anasınıfı ve kütüphane olarak kullanılacak sınıflarının tüm inşaatı Ağrı esnaflarından AĞ-SEDA İnşaat tarafından gerçekleştirilerek kent için güzel bir örnek oluşturuldu. Anasınıfı için gerekli olan; oyuncak dolapları, kitaplıklar, çeşitli mobilyalar, kitap okuma köşesi, etkinlik alanları ve ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemeleri Hamur Kaymakamlığımı ve yardımseverlerin katkılarıyla temin edildi. Ayrıca Üniversite öğrencilerinin katkılarıyla da bir kütüphane oluşturuldu. Açılışta bulunan üniversite öğrencileri tarafından öğrenciler için mini bir konser verildi. Hayatlarında ilk defa enstrümanlarla tanışan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer; yeni anaokulunun açılışını; eşi Çiğdem Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve hayırseverler Mert Kara, Meryem Şahin ile beraber yaptı. - AĞRI

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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