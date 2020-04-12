Son Dakika › Güncel › Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım - Son Dakika
Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak, takipçilerine "Mahalle maçlarının kurallarını" sordu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak, takipçilerine "Mahalle maçlarının kurallarını" sordu.
Hamza Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Biraz nostalji yapalım. Mahalle maçının kurallarını hatırlayanlar? Ben başlıyorum; kaleden kaleye gol olmaz beyler." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın mesajına başta futbol dünyasından olmak üzere çok fazla kişi cevap verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın attığı tweeti yaklaşık 3 bin kişi beğenirken paylaşıma binden fazla yorum yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:58 Kaynak: AA
Son Dakika Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti