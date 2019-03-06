Son Dakika Haberleri: Hamzabeyli'de 42 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Hamzabeyli'de 42 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yaklaşık 42 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Hamzabeyli'de 42 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yaklaşık 42 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucu, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen araç, şüpheli kapsamına alınarak İhbar Takip Programı'na kaydedildi. Polis ve gümrük işlemlerinin ardından Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'nda uyarı veren araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgelerde gerçekleştirilen aramalarda, zulalanmış halde preslenerek vakumlanmış siyah naylon içinde toplam 13 paket tespit edildi. Yapılan tartım ve analiz sonucu paketlerin içindeki 41 kilogram 95 gram maddenin Afyon sakızı olduğu anlaşıldı.

Savcılıktan alınan talimatla Afyon sakızına el konuldu. Araç şoförü gözaltına alınarak, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Afyon, Hamzabeyli, Ekonomi
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