Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı - Son Dakika

Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı

05.04.2021 15:23
Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı, System.String[]

ACUN ILICALIMuhabirlik, sunuculuk, yapımcılık ve kanal sahipliği derken medya sektörüne adını yazdırmayı başaran Acun Ilıcalı, dünya çapında tanınan bir isim. Zaman zaman yaptığı canlı yayınlarla da izlenme rekorları kıran Ilıcalı'yı 13,2 milyon kişi takip ediyor.

ACUN ILICALI

Muhabirlik, sunuculuk, yapımcılık ve kanal sahipliği derken medya sektörüne adını yazdırmayı başaran Acun Ilıcalı, dünya çapında tanınan bir isim. Zaman zaman yaptığı canlı yayınlarla da izlenme rekorları kıran Ilıcalı'yı 13,2 milyon kişi takip ediyor.

BEREN SAAT

Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile tanınan, Aşk-ı Memnu dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Beren Saat, sosyal medyanın da hakkını veriyor. Sosyal projelere desteği de bilinen Saat'in takipçi sayısı 4,9 milyon.

CAN YAMAN

'Libido' açıklaması ile günlerce adından söz ettiren Can Yaman, yeni nesil oyunculardan... Okul hayatı başarılarla dolu olan Yaman, İtalyanlar'ın da gözdesi. Genç oyuncunun takipçi sayısı 8,2 milyon.

CEM YILMAZ

Yaptığı her paylaşım ses getiren Cem Yılmaz'ı Instagram'da 5 milyon kişi takip ediyor!

DEMET AKALIN

Son günlerde tiktok fenomenlerine yaptığı 'soyguncu' suçlaması ile konuşulan Demet Akalın, magazin dünyasının en atarlı isimlerinden. Akalın'ın takipçi sayısı 9,2 milyon.

ENGİN AKYÜREK

Beren Saat ile aynı yıl katıldığı yarışmadan birinci olarka çıkan Engin Akyürek, yıllardır sosyal medyadan uzak duruyordu. Akyürek, orucu geçen ay bozdu ve Instagram hesabını açtı. Engin Aküyrek'in takipçi sayısı 9 günde 315 bine ulaştı.

BURAK ÖZÇİVİT

Burak Özçivit, sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da da büyük bir hayran kitlesine sahip. 80 kadın hayranı ile yediği yemek günlerce gazete manşetlerini süsleyen Özçivit'in takipçi sayısı 17 milyon.

BURCU ESMERSOY

Markalar için aranan reklam yüzü olan sunucu Burcu Esmersoy'u 4 milyon kişi takip ediyor.

DEMET ÖZDEMİR

Rol aldığı diziler ve reklamlar kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Demet Özdemir'in takipçi sayısı 12,6 milyon.

FAHRİYE EVCEN

Oğlu Karan doğduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam etti. Kendisine teklif edilen uçuk ücretlere rağmen oğlu ile ilk karesini de Instagram sayfasında paylaştı. Evcen'in takipçi sayısı 11,5 milyon.

HADİSE

Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, magazin dünyasının popüler isimlerinden. Katıldığı Eurovision yarışması ile dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Hadise'yi 12,5 milyon kişi takip ediyor.

HANDE ERÇEL

Güneşin Kızları dizisinin ardından şöhreti önlenemez bir yükselişe geçen Hande Erçel, takipçi sayısı en fazla olan oyuncu! İddialı rakiplerini geride bırakan Erçel'i 20,9 milyon kişi takip ediyor.

HAZAL KAYA

Geçtiğmiz hafta Covid -19 testinin pozitif çıktığını duyuran ve kendini izole eden Hazal Kaya'nın takipçi sayısı 6,3 milyon.

KEREM BÜRSİN

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkı sürpriz bir şekilde sonlandıran, şu sıralar ise adı rol arkadaşı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'in de hatrı sayılır bir takipçi sayısı var.

Bürsin'i 7,2 milyon kişi takip ediyor.

KIVANÇ TATLITUĞ

Şu sıralar başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı dizisinin çekimleri tam gaz devam eden Kıvanç Tatlutuğ'un takipçi sayısı 3,4 milyon.

MURAT BOZ

Aslı Enver ile yollarını ayırdıktan sonra kendini işe veren Murat Boz'u 10,9 milyon kişi takip ediyor.

NESLİHAN ATAGÜL

Yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle iki sezondur başrol oynadığı diziye veda eden Neslihan Atagül, gerek Türkiye'de gerekse Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip. Eşiyle çıktığı tatilleri, ödül törenlerini, set anlarını sayfasında paylaşan Atagül'ün takipçi sayısı 11,7 milyon.

Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı

Fahriye Evcen, Acun Ilıcalı, Hande Erçel, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı - Son Dakika Magazin


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