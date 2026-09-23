Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hande Erçel, Milano'da düzenlenen Vogue World 2026'ya katıldı. Beyaz ve korse detaylı tercihiyle geceye katılan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Hande Erçel bu kez Milano'da boy gösterdi. Vogue World 2026: Milano'yu ön sıradan takip eden ünlü oyuncu, gece için yaptığı beyaz elbise tercihiyle dikkat çekti. Erçel'in Milano'dan gelen kareleri de kısa sürede ilgi gördü.

MİLANO'DA ÖN SIRADAYDI

Son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil, katıldığı uluslararası etkinliklerle de adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni durağı İtalya oldu.

Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak Vogue World 2026: Milano'ya katıldı. Moda dünyasından çok sayıda ismin bir araya geldiği geceyi ön sıradan takip eden oyuncu, objektiflerin de yakın markajındaydı.

Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

GECE İÇİN BEYAZI SEÇTİ

Hande Erçel'in gecedeki tercihi ise Dolce&Gabbana imzalı beyaz bir elbise oldu. Tül ve korse detaylarının öne çıktığı tasarımı sade aksesuarlarla tamamlayan oyuncu, saçlarını açık bıraktı.

Erçel'in tercih ettiği elbisenin Dolce&Gabbana'nın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan olduğu belirtildi.

MİLANO'DAN YENİ KARELER

Etkinlik öncesinde Vogue Türkiye'ye kısa bir röportaj da veren Erçel, Milano gecesinden kareleriyle moda tutkunlarının karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun uluslararası moda etkinliklerindeki görünürlüğüne böylece bir yenisi daha eklendi.

Hande ErçelMagazinMilanoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öneri ABD’den İddia doğruysa İran en büyük kozunu kaybedecek Öneri ABD'den! İddia doğruysa İran en büyük kozunu kaybedecek
Merzifon’da şehirlerarası otobüs bariyerleri aşıp yoldan çıktı: 2’si ağır 24 yaralı Merzifon'da şehirlerarası otobüs bariyerleri aşıp yoldan çıktı: 2'si ağır 24 yaralı
Lokantanın tabak siparişi yerine kullanılmış kot pantolon ve çanta teslim edildi Lokantanın tabak siparişi yerine kullanılmış kot pantolon ve çanta teslim edildi
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti İlginç yöntem kamerada Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada
Emine Erdoğan’dan BM’de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
Ankara’daki apartman cinayetinde kanlı son Üç arkadaşını öldüren zanlı canına kıydı Ankara'daki apartman cinayetinde kanlı son! Üç arkadaşını öldüren zanlı canına kıydı
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
08:39
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
08:34
İnsan ve robot kapıştı İşte kazanan
İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
08:26
Haaland’dan Türkçe şarkı sürprizi Bakın ne dinliyor
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor
08:25
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
08:11
Hakan Fidan’dan Mekke Anlaşması çıkışı Jeffrey’ye dönüp tek soru sordu
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu
08:10
Tarkan RAMS Park’a gelemiyor Galatasaray’dan flaş karar
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
07:37
Netanyahu ABD’ye ayak basıp kaçacak Korku planları değiştirdi
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi
07:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye 5 maddelik reform teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi
07:11
Erdoğan BM’de konuşurken skandal görüntü Şara telefonundan başını kaldırmadı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı
06:30
MASAK düğmeye bastı Bankalarda yeni dönem resmen başladı
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 08:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement