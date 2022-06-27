Hani Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Hani Atık su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar hız kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ'nin İLBANK ile "İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi" (SUKAP) kapsamında ortaklaşa inşa ettiği Hani Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar hızla sürüyor.

Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesiste bypass odası, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu, jeneratör odası ve idari bina yer alacak.

Tesisin, 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattını tamamlayan ekipler, diğer bölümlerde çalışmalarına devam ediyor.

İnşa işlemleri dışında ekipler, yakın zamanda tesiste elektrik ve mekanik çalışmalara da başlayacak.