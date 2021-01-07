Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı - Son Dakika

Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı

07.01.2021 13:36
Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı, System.String[]

Mamak Belediyesi ve AK Partili kadın milletvekillerinin desteği ile geçtiğimiz ay bir AVM'de satış yeri açan Ankara Kadın Kooperatifleri Birliği, ikinci iş yerlerini Mamak'taki bir AVM'de açtı.

Mamak Belediyesi ve AK Partili kadın milletvekillerinin desteği ile geçtiğimiz ay bir AVM'de satış yeri açan Ankara Kadın Kooperatifleri Birliği, ikinci iş yerlerini Mamak'taki bir AVM'de açtı.

Mamak, Kızılcahamam, Akyurt, Güdül ve Kalecik Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı iş yeri bir ay boyunca satış yapacak. İş yeri açılışına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcı Hatice Çakmak, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl katıldı. Açılan iş yerinin kadınlara güç vereceğinin altını çizen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar arasında dayanışmayla üreten kadını ve ihtiyacı olan müşteriyi bir araya getiriyoruz. Bölgemizin ve kadınların hayallerini gerçekleştirmek için kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan ürünleri teşhir etmek amacıyla bu iş yerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hanım kardeşlerimiz, yöresel ve geleneksel ürünleri gerekli hijyen ortamları sağlanarak aracısız bir şekilde üreticiden direk tüketiciye sunuyorlar. Kooperatif demek kolektif çalışma demektir. Yani birlikte çalışma ve üretme anlamına gelir. Mamak, bu konuda öncülük yapmak durumunda. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların daha da genişleterek, ekonomik anlamda da ilerleyen zamanlar da daha büyük gayretler göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin daha geniş kitlelere doğrudan ulaşması için önemli adımlar attıklarını kaydeden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Hem belediyelerin hem kadın kooperatiflerinin büyük bir dayanışmasının örneği bu. Kadın Kolları Genel Başkanı'mız Selva Çam'ın öncülüğünde AK Partili 4 kadın milletvekili olarak Ankara'da kadın kooperatifleri üzerine çalışmaya karar verdik. Kadınlarımızla bir araya geldik, beklentilerini, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma taleplerini aldık. Ulaşılabilirlik konusunda büyük talep vardı, ürünlerin daha geniş kitlelere doğrudan ulaşması için önemli adımlar attık. Bunu bir dijital altyapıya dökerken insanların rahat ulaşabileceği AVM'lerde de noktalar açılmasına öncülük ettik. Hanımlarımız bir araya gelerek el ele veriyorlar. İmece geleneğini yaşatıyorlar. AVM'lerdeki bu satış yerleri de ürünlerinin sunumu ve tüketiciye ulaşmasında önemli bir adım. İlerleyen süreçte çok daha güzel neticeler alınacak. Ankaralıları doğal, el emeği birbirinden kıymetli ürünleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Kalıcı satış yerleri açılacak

Mamak Belediyesi olarak kadın kooperatiflerini çalıştaylarda bir araya getirdiklerini ve burada Ankara Kadın Kooperatifleri Birliği kurulma kararı aldıklarını hatırlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "Kadınların ürettiği ürünlerin satışı ve pazarlanması çok önemli. Hem istihdam artıyor hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel doğal ürünler yaşatılıyor. Sadece tarım ürünleri yok, sandıklardaki geleneksel ürünler de yaşatılıyor. Geçmişimize ne kadar sahip çıkarsak geleceğe o kadar emin yürürüz. Bu ürünleri herkesin ulaşabileceği bir hale dönüştürmemiz lazım. Ankara'nın merkezi yerlerinde birlik adına kalıcı yerleri açılacak. Ürün çeşitliliğini arttıracağız. Ambalaj desteği sağlayacağız. Fabrikasyon olmadan geleneksel ürünlerin sistematik olarak da üretimine yardımcı olacağı. Ayrıca pandemi bittikten sonra yaz ve kış tüm kooperatiflerin katıldığı bir büyük festivalde yapacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı
Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı
Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı
Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı

Mamak Belediyesi, Ankara, Kadın, Mamak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hanımların lezzet dükkânının ikincisi açıldı - Son Dakika


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