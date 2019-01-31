Hannover 96'dan İlginç Shinji Kagawa Açıklaması
1 saat önce
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Bundesliga ekiplerinden Hannover
96, Beşiktaş
'ın transfer etmek için İstanbul
'a getirdiği Japon
futbolcu Shinji Kagawa
için kulübüyle anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Hannover 96'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japon futbolcu Shinji Kagawa için Borussia Dortmund
ile anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada son kararın Shinji Kagawa da olduğu ifade edildi.
Beşiktaş transferi için görüştüğü yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:25 Kaynak: İHA
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