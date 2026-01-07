Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı - Son Dakika
Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Muğla\'da Yakalandı
07.01.2026 10:53
Aydın'da aranan M.K. ve M.Y. isimli şüpheliler Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da hakkında hapis cezasıyla aranan bir şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda Muğla'da yakalandı. Aynı adreste bulunan bir diğer şüphelinin de hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Kullanma/Bulundurma, Hırsızlık ve Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçlarından 10 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Muğla'da olduğunu tespit etti. Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, düzenledikleri operasyonla M.K.'yı Muğla ilinde tespit edilen adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Yapılan baskında aynı adreste bulunan M.Y. isimli şahsın da Silahla Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından 4 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli gerekli işlemlerin yapılması için Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Muğla, Aydın, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
