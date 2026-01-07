Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Muğla\'da Yakalandı

Aydın'da hakkında hapis cezasıyla aranan bir şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda Muğla'da yakalandı. Aynı adreste bulunan bir diğer şüphelinin de hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Kullanma/Bulundurma, Hırsızlık ve Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçlarından 10 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Muğla'da olduğunu tespit etti. Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, düzenledikleri operasyonla M.K.'yı Muğla ilinde tespit edilen adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Yapılan baskında aynı adreste bulunan M.Y. isimli şahsın da Silahla Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından 4 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli gerekli işlemlerin yapılması için Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN