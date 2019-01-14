Haris Hajradinovic Kasımpaşa'da
5 dakika önce
Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa ara transferde hız kesmiyor. Azad Toptik ve Tobias Heintz'i trasnfer eden Kasımpaşa, bugün de 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de katıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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