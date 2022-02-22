Üye Girişi
Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı - Son Dakika

Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı

22.02.2022 10:44
Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı

Harmancık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Kamp ve Karavan Alanı projesinin inşaatı başladı.

Harmancık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Kamp ve Karavan Alanı projesinin inşaatı başladı.

Harmancık'ta projelendirilen ve içinde 30 karavanlık yeri bulunan, kütüphanesi, yemek pişirme ve temizlik alanları bulunan tesisin tamamlamasıyla bölgenin ekolojik turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Harmancık'ın ekolojik turizmin örnek adresi olacağını ve bu kapsamda uluslararası standartlarda bir tesisi ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Alan içerisinde yüzme havuzu, spor sahaları, macera parkuru, piknik yerleri ve aktivite alanları bulunduğunu aktaran Ataş, haziran ayı içerisinde alanın tamamlanmasıyla birlikte Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile festival de gerçekleştireceklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi Çocuklar sınıfta, anneler iş başında Çocuklar sınıfta, anneler iş başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement