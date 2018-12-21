Harmanyeri" Merinos Akkm'de

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Araştırmaları Merkezi
'nin (BAM), kültürel mirası sahneye taşıyor.
Doğumdan ölüme kültürel mirasımızın tanıtılmasına yönelik Delice
, Yağcılar
, Dağdibi, Kocakavacık, Kıranışıklar, Kemaliye
, Ağaçhisar, Dağgüney, Küçükorhan, Merkez Akalan
, İshaklar
, Çatalsöğüt köy sakinleri ile birlikte hazırladığı senaryo ve tiyartal gösteri ile desteklenen "Harman Yeri III" adlı faaliyeti 22 Aralık
2018 Cumartesi saat 19.30'da Merinos
AKKM' Osmangazi
Salonu'nda gerçekleşecek. - BURSA