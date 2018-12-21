Son Dakika Haberleri: Harmanyeri" Merinos Akkm'de

Harmanyeri" Merinos Akkm'de

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Araştırmaları Merkezi'nin (BAM), kültürel mirası sahneye taşıyor.

Harmanyeri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Araştırmaları Merkezi'nin (BAM), kültürel mirası sahneye taşıyor.

Doğumdan ölüme kültürel mirasımızın tanıtılmasına yönelik Delice, Yağcılar, Dağdibi, Kocakavacık, Kıranışıklar, Kemaliye, Ağaçhisar, Dağgüney, Küçükorhan, Merkez Akalan, İshaklar, Çatalsöğüt köy sakinleri ile birlikte hazırladığı senaryo ve tiyartal gösteri ile desteklenen "Harman Yeri III" adlı faaliyeti 22 Aralık 2018 Cumartesi saat 19.30'da Merinos AKKM' Osmangazi Salonu'nda gerçekleşecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:44 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Merinos, Güncel
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