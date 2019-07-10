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Harp Müzesi ilgi görüyor

1 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Harp Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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Kastamonu, Araç, Güncel
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Harp Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Savaşlarda kullanılan silahların yanı sıra askerlerin kişisel eşyalarının da yer aldığı müzede en çok ilgiyi gazilerin protez bacakları görüyor.
Abdullah Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Araçlı bir general tarafından 2012 yılında ilçedeki şehit ve gazilerin künyelerinin çıkarıldığını belirtti.
Gazilerden kalan eşyaları 2013 yılında temin etmeye çalıştığını anlatan Savaş, "Müzede üçü ahşap, biri demir bacak protezi, bir de ayak protezinin sergilendiğini protezler Balkan Savaşı gazisi Cafer Uyanık, Çanakkale Savaşı gazisi Mehmet Fikri Sayın ve Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi gazisi Hamdi Seki'ye aittir." dedi.
Müzede, ilçedeki bütün şehit ve gazilerin isimlerinin kayıtlı olduğunu kaydeden Savaş, kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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