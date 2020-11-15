Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, yarın ameliyat edilecek.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Harun Tekin için gerekli tetkiklerin yapıldığı ve yarın sabah ameliyat olacağı ifade edildi.