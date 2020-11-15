Harun Tekin yarın ameliyat edilecek - Son Dakika

Harun Tekin yarın ameliyat edilecek

15.11.2020 20:26
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek, System.String[]

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, yarın ameliyat edilecek.

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, yarın ameliyat edilecek.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Harun Tekin için gerekli tetkiklerin yapıldığı ve yarın sabah ameliyat olacağı ifade edildi.

Harun Tekin yarın ameliyat edilecek
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek
Harun Tekin yarın ameliyat edilecek

Fatih Karagümrük, Harun Tekin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Harun Tekin yarın ameliyat edilecek - Son Dakika Spor


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