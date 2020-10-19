Hasan Çavuşoğlu: "Galatasaray'dan puan almak kolay değil" - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu: "Galatasaray'dan puan almak kolay değil"

19.10.2020 22:39

- Hasan Çavuşoğlu: "Galatasaray'dan puan almak kolay değil" Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "İlçe takımı olarak Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyorum" Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1 kazandıkları Galatasaray müsabakası ile ilgili, "Galatasaray gibi bir...

- Hasan Çavuşoğlu: " Galatasaray'dan puan almak kolay değil"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu:

"İlçe takımı olarak Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyorum"

İSTANBUL - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1 kazandıkları Galatasaray müsabakası ile ilgili, "Galatasaray gibi bir camianın takımından puan almak kolay değil" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, stresli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Aslında iki takım da maça iyi başlamadı ama biz penaltı ile 1-0 mağlup duruma düştük. Sonra beraberliği sağladık. Galatasaray eksik kaldıktan sonra bizim takım stres ve panik oldu ama sonra toparladılar. Galatasaray güçlü bir takım. Buradan puan almak kolay iş değil. İlk defa burada galip geldik. Oyuncularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Dün akşam kaybettiğimiz liderliği de geri almış olduk. Kazançlı bir hafta oldu. Galatasaray gibi bir camianın takımından puan almak kolay iş değil. Geçen sene de burada son maçta özellikle ikinci yarı tek kale olmuştu. Penaltı ile mağlup olmuştuk. Alanya'daki maçta galip gelmiştik" şeklinde konuştu.

"İlçe takımı olarak Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyorum"

Hasan Çavuşoğlu, takım olarak Süper Lig'e renk kattıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig'de en az yabancı ile oynayan takımız. 10 tane yabancı futbolcumuz var. Bu sene hem bütçemizi hem de yabancı oyuncu sayımızı düşürdük. Oynadığımız büyük takımların 1-2 tane futbolcusunun değeri bizim bütçemiz. Transferde hata yapmamak için kendi başkanlığımda komitemizle birlikte çalışıyoruz. Süper Lig'e renk katmaya çalışıyoruz. İlçe takımı olarak kattığımızı da düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar bu şekilde devam etmeye çalışacağız."

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'dan puan almak kolay değil
Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'dan puan almak kolay değil
Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'dan puan almak kolay değil
Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'dan puan almak kolay değil

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: 'Galatasaray'dan puan almak kolay değil' - Son Dakika Spor

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