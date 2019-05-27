Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK'ye sevk edildi

Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK'ye sevk edildi

3 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılan Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Şaş'ın hakaret ve saldırı, Hanedar'ın ise hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:06 Kaynak: AA
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Şaş, Spor
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