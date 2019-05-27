Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:06 Kaynak: AA
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray
Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş
ile A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hasan Şaş ile Şükrü Hanedar'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılan Galatasaray-Medipol Başakşehir
müsabakasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Şaş'ın hakaret ve saldırı, Hanedar'ın ise hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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