Bakan Kirişci: "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu"

19.08.2022 15:55
Bakan Kirişci: "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu"

Hasan Şentürk Camii avlusunda AK Parti Dikili İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen aşure organizasyonu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın vatandaşlara aşure ikram etmesi Tarım sektörü temsilcileri toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Vahit...

Hasan Şentürk Camii avlusunda AK Parti Dikili İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen aşure organizasyonu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın vatandaşlara aşure ikram etmesi

Tarım sektörü temsilcileri toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri toplantısında konuştu. (1)

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi Binali Yıldırım'dan depremzedelere müjde Binali Yıldırım'dan depremzedelere müjde
Kaynak: AA

Binali Yıldırım, AK Parti, Hisarcık, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: 'Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu" - Son Dakika
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