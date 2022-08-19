Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri toplantısında konuştu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'ın vatandaşlara aşure ikram etmesi

Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: 'Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu' - Son Dakika

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