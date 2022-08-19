Bakan Kirişci: "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu"

Hasan Şentürk Camii avlusunda AK Parti Dikili İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen aşure organizasyonu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın vatandaşlara aşure ikram etmesi
Tarım sektörü temsilcileri toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri toplantısında konuştu. (1)
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