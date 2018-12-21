Hasankeyf'te 630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı
3 saat önce
Hasankeyf'te 630 yıllık cami yeni yerine taşındıBATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi yeni yerine taşındı.
Hasankeyf
'te 630 yıllık cami yeni yerine taşındı
BATMAN - Batman
'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi yeni yerine taşındı.
12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınmasına sabah saat 08.00'da başlandı. Hasankeyf'te taşınan eserler arasındaki en ağır eser olma özelliği taşıyan Eyyubi Camisi, 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT
aracıyla yaklaşık 6 saatte 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki yerine konumlandırıldı. Taşımada görevli bazı personeller Yeni Hasankeyf Kültürel Park alanında konumlandırılan tarihi camide namaz kıldı.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:03 Kaynak: İHA
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı
Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak