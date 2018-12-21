Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te 630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı

Hasankeyf'te 630 Yıllık Cami Yeni Yerine Taşındı

3 saat önce

Hasankeyf'te 630 yıllık cami yeni yerine taşındıBATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi yeni yerine taşındı.

Hasankeyf'te 630 yıllık cami yeni yerine taşındı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi yeni yerine taşındı.
12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınmasına sabah saat 08.00'da başlandı. Hasankeyf'te taşınan eserler arasındaki en ağır eser olma özelliği taşıyan Eyyubi Camisi, 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracıyla yaklaşık 6 saatte 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki yerine konumlandırıldı. Taşımada görevli bazı personeller Yeni Hasankeyf Kültürel Park alanında konumlandırılan tarihi camide namaz kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Batman, Kızlar Camisi, Hasankeyf, Kültür Sanat
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