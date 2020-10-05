Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor - Son Dakika

Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki kırsal mahallelerde oturan çiftçiler cadde ve sokakları ürünlerini kurutmak için kullanıyorlar.

Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki kırsal mahallelerde oturan çiftçiler cadde ve sokakları ürünlerini kurutmak için kullanıyorlar.

Manyas'ta ağırlıklı olarak çeltik ekimi yapan çiftçiler maliyeti yükselteceği için kurutma makineleri yerine cadde ve sokakları tercih ederken, yeni hasadına başlanan fasulyelerde sokaklarda kurutulmaya başlandı. Havaların da mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ürünlerin kurumasını da hızlandırdığını söyleyen kırsal Salur Mahallesinden Erkan Kilercioğlu ve Cemil Yılmaz " Şu anda havalar kurutma için çok uygun, çeltikler ise doğal ortamda kuruyorlar. Gün içinde birkaç kez kürekle ürünlerimizi alt, üst çevirerek karıştırıyoruz. Akşamları ise üzerlerine çiğ düşmesin diye kapatıp, güneşin ısıtmaya başladığı anda yeniden açıp kurutmayı sürdürüyoruz, daha sonra ise çuvallara doldurup, depoluyor veya satıyoruz " dedi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise "Bu yaz özellikle ayçiçeği başta olmak üzere bazı ürünler de aşırı sıcaklarda tane tutma döneminde olumsuz etkilendi. Az miktarda çeltik eken çiftçilerimiz çeltiklerini her yıl bu şekilde cadde ve sokaklar da kurutuyorlar. Yine damak tadıyla ülkemizin birçok yerinde bilinip, tüketilen kazak fasulyesi ve diğer fasulye türleri ile mısırlar da cadde ve yollar da doğal yöntemlerle kurutuluyor" dedi. - BALIKESİR

Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor

Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı         
10:28
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei