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'Hasattan Sofraya Zeytinyağı' projesi devam ediyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yayım Projesi Kapsamında desteklenen ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen, Muğla İl genelinde 'Hasattan Sofraya Zeytinyağı' isimli proje eğitimleri gerçekleştirildi.

'Hasattan Sofraya Zeytinyağı' projesi devam ediyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yayım Projesi Kapsamında desteklenen ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen, Muğla İl genelinde 'Hasattan Sofraya Zeytinyağı' isimli proje eğitimleri gerçekleştirildi.


Zeytinin hasatından başlayarak tüketiciye gelinceye kadar olan aşamalarda üreticilerin ve zeytinyağı fabrika sahiplerinin yapmış oldukları yanlış uygulamaları en aza indirmeyi amaçlayan projenin eğitimlerini; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Zir. Yük. Müh. Özgür Dursun verdi.


Muğla'nın bütün ilçelerinden katılımların olduğu toplantıların açılışını yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın; "İl Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz proje havuzunda yer alan 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu' projesi, ilimiz için de oldukça önemli bir konu olan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili üretimi ile ilgili bir çalışmadır. Muğla Ülkemizde zeytinyağı üretiminde oldukça iyi bir paya sahiptir. Bu ve benzeri projeler ile sahip olduğumuz bu payı korumak ve ilerletmek istiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Proje; eğitim faaliyetleri kapsamında Muğla'daki tüm zeytinyağı sıkım tesislerinin sahipleri ve zeytin üreticilerinin katılacağı Aydın'da bulunan örnek bir işletmeye düzenlenecek teknik gezi ile devam edecek. - MUĞLA

Zeytinyağı, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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