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Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'
6 saat önce
Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Fakat bu iddia kısa süre sonra Haşdi Şabi tarafından yalanlandı. Heyet, araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:40
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