Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna' - Son Dakika Dünya

Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'

6 saat önce

Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'

Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna', System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.


Fakat bu iddia kısa süre sonra Haşdi Şabi tarafından yalanlandı. Heyet, araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı
Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu NATO, Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:28 Ordu'da "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika Haber
16:26 İran'dan ABD'ye intikam tehdidi: 35 hayati nokta menzilimizde - Son Dakika Haber
16:22 Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı - Son Dakika Haber
16:22 Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
16:19 Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 16:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]