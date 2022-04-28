(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

28.04.2022 17:25

İngiltere'de The Guardian gazetesi, Suriye'de Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüleri yayımladı.

İngiltere'de The Guardian gazetesi, Suriye'de Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüleri yayımladı.

The Guardian'dan Martin Chulov'un anlatımı ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.

Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."

Chulov, söz konusu videonun, rejimin istihbarat servisinin işlediği suçları ortaya koyması açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu videonun ve ortaya çıkabilecek diğerlerinin, hala sevdiklerini arayan, hapishanede olup olmadıklarını bilmeyen binlerce aileye bir miktar adalet duygusu getirmeye başlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı
(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı
(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı
(HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

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The Guardian, England, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (HASSAS İÇERİK) - Suriye'de Esed rejiminin 2013'te en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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