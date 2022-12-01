İzmir'de erkek doğum uzmanı, hastanın eşi tarafından, "Karıma ne bakıyorsun" denilerek darbedilmiş - Son Dakika
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İzmir'de erkek doğum uzmanı, hastanın eşi tarafından, "Karıma ne bakıyorsun" denilerek darbedilmiş

01.12.2022 13:18

İzmir'de erkek doğum uzmanının darbedilmesi büyük tepki çekerken olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre hastanın eşi olan şahsın, "Karıma ne bakıyorsun?" dedikten sonra doktora saldırmaya başladığı öğrenildi.

Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde Dün saat 14.00 sıralarında, Kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nin muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı. Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Balcı'ya olaydan sonra düzenlenen adli raporda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği, kafa travması olan hastada hayati tehlikenin mevcut olduğu belirtildi.

Erkek doğum uzmanını 'Karıma ne bakıyorsun' sözlerinin ardından dövmüş

"KARIMA NE BAKIYORSUN DEDİ"

Balcı'nın polisteki ifadesinde ise "Şüphelinin eşinin sırası geldi ve şikayetini dinledim. Muayene edeceğim sırada hasta, 'Ben erkek doktor istemiyorum' diyerek eşinin içeri girmesini istedi. Burasının kadın doğum kliniği olduğunu belirtip, içeri alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine muayene olmak istemediğini söyleyip çıktı. Çıktıktan kısa bir süre sonra kapıya sertçe vurulmaya başlayınca dışarı çıktım. Şüpheli, "Kapıya ben vurdum. Karıma ne bakıyorsun?' dedi. Eşinin muayene olmak istemediğini söyledim. Bunu söyledikten sonra beni itti. Üzerime yürüyünce ben de kendimi korumak için onu ittim. Sonrasında yüzüme yumruk attı. Dengemi kaybettim" dediği öğrenildi.

Erkek doğum uzmanını 'Karıma ne bakıyorsun' sözlerinin ardından dövmüş

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.AK.'nın ifadesinde, "Doktor eşime ters davrandı. Kapasına vurdum. Dışarı çıkınca aramızda arbede çıktı" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de erkek doğum uzmanı, hastanın eşi tarafından, 'Karıma ne bakıyorsun' denilerek darbedilmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de erkek doğum uzmanı, hastanın eşi tarafından, "Karıma ne bakıyorsun" denilerek darbedilmiş - Son Dakika
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