Hasta yatakları ayaklarına geldi - Son Dakika

Hasta yatakları ayaklarına geldi

14.12.2020 14:41
Hasta yatakları ayaklarına geldi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli, Elmalı, Kaş ve Demre'de hasta ve yatalak olan 8 kişiye elektronik hasta yatakları teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli, Elmalı, Kaş ve Demre'de hasta ve yatalak olan 8 kişiye elektronik hasta yatakları teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde hasta ve yatalak durumda olup hasta yatağı ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sosyal hizmet uzmanları başvuruları titizlikle değerlendirip gerekli yardımları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Karyağdı Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Mehmet Aydoğdu'ya tam donanımlı elektronik hasta yatağı yardımında bulunuldu. Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatağa bağımlı halde yasayan Mehmet Aydoğdu, konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mehmet Aydoğdu'nun oğlu Hayri Aydoğdu, "Babam yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle hareket kabiliyetini yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyemize yatak ihtiyacımız için başvuruda bulunduk. Başvurumuzdan hemen 1 gün sonra evimize kadar yatak getirildi. Açıkçası başvurumuzun bu kadar hızlı sonuçlanacağını düşünmemiştik" dedi.

Hastaneden çıkmadan yatağı kuruldu

Elmalı'nın Bozhüyük Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Fatma Kıvrak'ın ailesinin hasta yatağı talebi de olumlu karşılandı. Eşi Mustafa Kıvrak "Eşim 8 aydır yoğun bakım servisinde tedavi oluyor. Doktorlar artık taburcu olabileceğini söyledi. Daha hastamız gelmeden yatağını getirip kuran Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Zor zamanımızda yanımızda oldunuz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz" diye konuştu.

Korkuteli'nde iki vatandaşa hasta yatağı

Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de de zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzattı. İmecik Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki yatağa bağımlı Ayşe Küçükakşit'e konforlu hasta yatağı teslim edildi. Korkuteli'nin Bayat Mahallesi'nde evinin önünde bulunan küçük tenteden düşüp yatağa bağımlı olan Ramazan Şeker'e de hasta yatağı yardımı yapıldı. Ramazan Şeker'in ailesi hasta yatağının hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, Büyükşehir ekiplerine teşekküre etti.

Bakıma muhtaç ve engelli durumdaki hastaların bakımını kolaylaştırmak üzere verilen hasta yatakları Demre'nin Belören (Muskar) Mahallesi'nde Alzheimer hastası 87 yaşındaki Halil Çetin ile 86 yaşındaki Müzeyyen Eren'e de verildi. Kaş'ın Çukurbağ Mahallesinde belden aşağısı felçli olan 77 yaşındaki Zeynep Ayaş, Yuvacık Mahallesi'nde üzerine tomruk düşmesi sonucu ağır yaralanan Ramazan Karaman'a da hasta yatağı desteği sağlandı. - ANTALYA

Hasta yatakları ayaklarına geldi
Hasta yatakları ayaklarına geldi
Hasta yatakları ayaklarına geldi

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasta yatakları ayaklarına geldi - Son Dakika


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