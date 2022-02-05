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Hastalanan Rabia bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı - Son Dakika

Hastalanan Rabia bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı

05.02.2022 16:33
Hastalanan Rabia bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı

Hekimhan'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede mahsur kalan ve solunum güçlüğü çeken 3 aylık Rabia bebek, 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hekimhan'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede mahsur kalan ve solunum güçlüğü çeken 3 aylık Rabia bebek, 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde solunum güçlüğü çeken 3 aylık Rabia Kaya'nın ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yoldan hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti..

Belediye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı.

Ambulansa alınan Rabia bebek, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Rabia Kaya, 112 Acil, Hekimhan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastalanan Rabia bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı - Son Dakika


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