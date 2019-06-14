Hastane otoparkında araç yangını
3 saat önce
Hastane otoparkında araç yangını Yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldüVAN - Sağlık Bilimleri Üniversite Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Hastane otoparkında araç yangını
Yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü
VAN - Sağlık Bilimleri Üniversite Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İpek Yolu
Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halinde olan Z.K. isimli şahsa ait hafif ticari kamyonette elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı İpek Yolu Gurup Amirliği ekipleri, yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet motorunda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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